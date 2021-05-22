الاتصالات: أسعار الإنترنت ثابتة

2021/05/22 | 18:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، عن مشروع جديد سيتوفر في كل منزل عراقي، فيما أشارت إلى أنه لا يوجد تخفيض لأسعار الإنترنت في الوقت الحالي.وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني للوكالة الرسمية: إنه “لا يوجد تخفيض لأسعار الانترنت في الوقت الحالي، كما لا يوجد ارتفاع فيها”، مبيناً أن “الوزارة تتطلع الى خدمة جديدة […]

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