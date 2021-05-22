بافل طالباني: الاتحاد الوطني مع حرية التعبير والتعايش السلمي

2021/05/22 | 18:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، بتلة دباشان في مدينة السليمانية، جينين هينس بلاسخارت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق، لبحث الاوضاع في اقليم كوردستان والعراق والانتخابات المقبلة.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة الاوضاع في اقليم كوردستان والعراق، والعلاقات بين الاطراف السياسية في الاقليم، والانتخابات المقبلة في العراق.

الطرفات اتفقت رؤاهما بتفعيل الجهود لعبور التوترات السياسية والخلافات وتهيئة ارضية ملائمة للحوار البناء على اساس التفاهم المشترك والمصلحة المشتركة ينتج عنه استقرارا سياسيا، أمنيا، ومجتمعيا.

بافل طالباني جدد حرص ورغبة الاتحاد الوطني الكوردستاني لحل المشاكل والتوصل الى اتفاقية حول ادارة الحكم في اقليم كوردستان وتوحيد القوى والقدرات لايجاد وحدة الصف والخطاب الوطني حول مسائل المرتبطة بالمحور الوطني والقومي.



وأرجع هذه الخطوة الى ايجاد ثقة وتوازن وشراكة حقيقية في القرار والادراة وتغيير النظام السياسي في الاقليم، مؤكدا ان ذلك يمثل اليوم رغبة جماهير الشعب.

كما وجرى خلال اللقاء، بحث مسائل الوئام والتعايش بين القوميات والمكونات، وأوضح الرئيس المشترك، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني مع حرية التعبير وحماية اسس الحرية والثقافة وتقبل الآخر والتعايش السلمي.

الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، كان محورا آخرا للتباحث خلال اللقاء، اذ أكد الجانبان على اجراء تنتخابات نزيهة وشفافة بعيدة عن التدخلات، مع اجرائها في وقتها المحدد وان يكون للامم المتحدة دور رقابي فيها.

PUKmedia ترجمة

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