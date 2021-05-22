وكالة: روسيا تسعى للتصديق على لقاح جديد ضد فيروس كورونا

2021/05/22 | 18:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مركز الدولة الروسي للتكنولوجيا الحيوية والفيروسات (فيكتور)، عن تخطيطه للتقدم بطلب إلى منظمة الصحة العالمية للتصديق على اللقاح الجديد "إيبيفاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا.وقال رينات ماكسيوتوف، المدير العام للمركز في تصريحات لوكالة …

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