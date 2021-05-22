طلب نيابي بعقد جلسة طارئة للبرلمان بشأن الانتخابات

2021/05/22 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، السبت، بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لإجراء تعديل على قانون الانتخابات يمنع تزوير النتائج، وذلك بالاعتماد على البطاقات البايومترية حصرا.

ودعا رئيس اللجنة، شيروان الدوبرداني، في بيان اليوم، (22 ايار 2021)، الى "عقد جلسة لمجلس النواب لإجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب يتمثل بالاعتماد على البطاقات البايومترية في الانتخابات القادمة؛ لمنع تزوير النتائج".

وطالب الدوبرداني في بيانه، "القوى السياسية النيابية بإجراء تعديل على قانون الانتخابات خصوصا المتعلقة ببطاقة الناخب، وذلك لأجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها لكي لاتكون سببا في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها".

وتابع، انه "ولتنفيذ مطالب المتظاهربن واكراما لدماء الشهداء في ساحات الاعتصامات بان تكون الانتخابات مبكرة وبعيدا عن التزوير والتلاعب بنتائجها من خلال حصرها بالبطاقات البايومترية".

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