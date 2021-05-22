2021/05/22 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، بيانا بشأن الاستحقاق الانتخابي.وقالت المفوضية في بيانها الذي تابعه “المركز الخبري الوطني” انها “تواصل عبر دوائرها المعنية، الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان لمفوضية الانتخابات بشأن الاستحقاق الانتخابي المركز الخبري الوطني.

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