2021/05/22 | 18:53 - المصدر: عين العراق

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السبت 22 مايو 2021 | 06:52 مساءً

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الانواء الجوية تسجل ارتفاع بدرجات الحرارة وتتوقع انخفاضها غداً

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع واضح بدرجات الحرارة اليوم، وفيما توقعت تراجعها غداً، رجحت تأثر العراق بمنخفض هندي موسمي في الشهر المقبل ترتفع معه درجات الحرارة لما فوق الـ 48 في بعض المحافظات.



وقال مدير إعلام الهيأة عامر الجابري بحسب الوكالة الرسمية ، إن "الطقس في الساعات المقبلة سيكون صحوا إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في المناطق الوسطى من البلاد"، مشيرا الى أن "درجات الحرارة سترتفع قليلا قبل أن تعود للتراجع، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ومن 10 إلى 20 كم في الساعة".



وأضاف، أن "الرياح ستنشط أحيانا من 30 إلى 40 كم في الساعة بالمنطقة الوسطى، ما سيتسبب بتصاعد الغبار في بعض المناطق".



وتابع أن "المنطقة الشمالية ستشهد طقسا غائما جزئيا مع انخفاض قليل في درجات الحرارة، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتبلغ من 10 الى 20 كم في الساعة".



ولفت الجابري الى أن "الرياح ستنشط أيضا في المناطق الشمالية وستكون 30 كم في الساعة، وهي أقل نشاطا من الرياح في المنطقة الوسطى"، مؤكدا أن "المنطقة الجنوبية بدورها ستشهد تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن، وسيكون الجو غائما فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة".



وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم أكد أن "بغداد سجلت 46 درجة مئوية بارتفاع واضح ويتوقع أن تكون الصغرى 24 مئوية اليوم، فيما سجلت النجف الأشرف 46 درجة مئوية والصغرى المتوقعة 32 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة العظمى في كربلاء المقدسة 47 درجة مئوية، فيمت يتوقع أن تكون الصغرى 29 درجة".



وأشار الجابري الى أن "محافظة البصرة سجلت بدورها اليوم 48 درجة مئوية، ومن المؤمل أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم غد، ومن المحتمل أن تنخفض درجات الحرارة في بغداد لتسجل 38 درجة مئوية، فيما ستبلغ درجات الحرارة في النجف الاشرف 34 درجة مئوية، وستنخفض في محافظة البصرة درجتين أو ثلاث".



وأشار إلى أن "العراق سيتأثر بمنخفض موسمي هندي في حزيران المقبل وقد تصل معه درجات الحرارة المسجلة في بعض المحافظات إلى 48 مئوية"، لافتاً إلى أن "التوقعات تشير إلى موجات حر متعددة وعلى فترات متقطعة يصحبها غبار في بعض الأحيان في الفترة المقبلة".

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