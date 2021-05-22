2021/05/22 | 18:55 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الامن

السبت 22 مايو 2021 | 06:53 مساءً | عدد القراءات : 2

الحشد الشعبي يقضي على إمدادات “داعش” جنوب غرب كركوك

أعلن آمر فوج المهمات الخاصة الأول بالحشد الشعبي خليل الحجامي، السبت، القضاء على إمدادات فلول “داعش” الإرهابي خلال عملية نوعية جنوب غرب كركوك.

وقال الحجامي بحسب اعلام الحشد، إنه “بعد ورود معلومات استخبارية بوجود عناصر داعش الارهابي بشكل يومي باشرت قوة من قطعات فوج المهمات الخاصة الاول بعملية نوعية ضمن قرى زكلبانة وجيام والدبج باتجاه المنخفض وقرية آل بوزركة”.

وأضاف الحجامي، أن “القوة عثرت على العديد من الأعتدة ومواد متفجرة ومضافات كان يستخدمها داعش في استهداف الحشد الشعبي والقوات الأمنية وكانت بمثابة أهم إمدادات داعش في تلك المناطق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يقضي على إمدادات “داعش” جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يقضي على إمدادات “داعش” جنوب غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).