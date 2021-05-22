قائممقام الموصل: الشروع بعملية إعمار واسعة تشمل أبرز كنائس المدينة

2021/05/22 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائممقام الموصل زهير الأعرجي البدءَ بعمليةِ إعمار ٍ واسعة شملت منازلَ مدمرة وكنائسَ مهمة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وأكد الاعرجي في تصريحاتٍ صحفية شروعَ الملاكات الهندسية والفنية في نينوى بعمليةِ إعادةِ اعمار ِ أبرز كنائس الكاثوليك التي دمرها تنظيمُ داعش خلال سيطرته على مدينةِ الموصل إضافة الى البدءِ بعمليةِ اعمار نحو ِ اربع ِ مئةِ منزل ٍ مدمر في الجانب الأيمن من المدينة، مشيرا الى أن تخصيصاتِ إعمار المنازل سيتم تمويلها من مبالغ ِ الاعمار المخصصة للمدينة وان هذه الاعمال ستنتهي نهاية َ شهر أيلول المقبل.

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