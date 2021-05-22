2021/05/22 | 19:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، نتائج عمليات استمرت ثلاثة أيام في حمرين وجنوب كركوك.وقال اللواء رسول في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات استمرت 3 أيام في كركوك..



هذه نتائجها المركز الخبري الوطني.

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