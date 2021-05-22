ديالى تدعم الاسواق العراقية بـ100 طن من العسل الطبيعي وتبدي خشيتها من الجفاف

2021/05/22 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

اعلنت الجمعية النموذجية للنحاليين العراقيين في ديالى، السبت، عن دعم الاسواق العراقية بـ100 طن من العسل الطبيعي.

وقال رئيس الجمعية علوان المياحي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" نحالو ديالى دعموا الاسواق العراقية باكثر من 100 طن من العسل الطبيعي في الاشهر الماضية في اعلى معدل للانتاج بعد احداث حزيران 2014 عقب تضرر نسبة كبيرة جدا من المناحل انذاك بسبب وجودها في مناطق اجتاحها التنظيم المتطرف".

واضاف المياحي،ان" ديالى تعد من المحافظات المهمة في انتاج العسل ووصلت بعد 2010 الى معدلات انتاجية بلغت اكثر من 500 طن سنويا"، لافتا الى ان "المناحل تواجه في الصيف الحالي تحديات مهمة ابرزها الجفاف والارتفاع العالي في معدلات الحرارة التي تؤدي الى بروز مخاطر تهدد النحل ومنها بعض الحشرات القاتلة والطيور بالاضافة الى ضعف امكانية وضع البيوض من قبل ملكات النحل".

واشار الى ان" اغلب مناحل ديالى بدء نقلها الى مناطق شمال البلاد ومنها ربيعة بسبب الدرجات الحرارة المعتدلة ووجود الغطاء النباتي"، مؤكدا بان "ازمة الجفاف تبقى مصدر تهديد مباشر للمناحل خاصة وانها ربما تهلك الغطاء النباتي لانتاج العسل".

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