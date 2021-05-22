مكافحة الإرهاب يدمر “أوكار وكهوف” لداعش داخل تلال حمرين

2021/05/22 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، تدمير أوكار وكهوف تابعة لتنظيم داعش داخل تلال حمرين.

وقال رسول في بيان صحفي، إنه “بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعزم وهمة الشُجعان من أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب وبعد العملية الناجحة التي نُفذت في مُحافظة ديالى، واصلت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية التي تهدف لقتل وإلقاء القبض على بقايا عصابات داعـش الإرهابية”.

وأضاف البيان، أنه “انطلقت عملية إستمرت لثلاثة أيام مُتتالية في مناطق (تلال حمرين) و (جنوب محافظة كركوك) كانت العصابات الإرهابية تستخدمها للهروب من العمليات التي تشنُها القوات العراقية، تمكن فيها أبطال القوة الجوية العراقية من تدمير عدد من الأوكار والكهوف داخل تلال حمرين بعد تم إرسال الأحداثيات من قبل المُسيطرين الجويين لجهاز مُكافحة الإرهاب”.

وأشار إلى أنه “باشر رجال جهاز مكافحة الإرهاب بتقدم بري داخل وادي أبو خناجر جنوب مُحافظة كركوك تمكن فيه هؤلاء الشجعان من تدمير عدد من الأوكار التي تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية”، مشيراً إلى أن “الهدف من هذه العملية هو قطع خط سير وأمداد عصابات داعـش في المناطق المحصورة بين ناحيتي الرياض والرشاد في مُحافظة كركوك وتدمير الأوكار البديلة التي يلجأون لها عند مُحاصرتهم”.

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