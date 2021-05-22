2021/05/22 | 19:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تستأنف المكاتب الحكومية في قطاع غزة، عملها، بدءا من صباح غد الأحد، بعد تصعيد مع إسرائيل استمر أحد عشر يوما، بحسب ما أعلن ديوان الموظفين في غزة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الديوان، في بيان، إنه سيتم استئناف "الدوام الرسمي عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بدءا من صباح غد الأحد".

وتوقف الموظفون عن العمل مع بدء التصعيد في العاشر من أيار، مع إطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل.

وما زالت المدارس مغلقة بسبب الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 248 شخصا، بينهم 66 طفلا، وفق السلطات في القطاع، بينما قتل 12 شخصا بينهم طفلان وجندي في الجانب الإسرائيلي في صواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.

ووقف إطلاق النار الذي أعلنه الطرفان، مساء الخميس، بعد رابع نزاع عسكري بينهما منذ 2008، يبقى هشا.

"أ ف ب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حرب طاحنة.. استئناف الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية غداً في غزة الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حرب طاحنة.. استئناف الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية غداً في غزة الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).