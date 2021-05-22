2021/05/22 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التجارة: مقبلون على نقلة نوعية في نظامي البطاقة التموينية والسلة الواحدة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:37

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