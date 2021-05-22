ابداع عراقي في بطولة كاس العرب الكروية داخل الصالات

2021/05/22 | 19:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الحكم الدولي هاوكار سالار احمد ومواطنه الحكم الدولي حسن محمد الجبوري امكانيات تحكيمية متميزة في المباراة التي قادهما اليوم السبت 2021/5/22 ضمن اطار منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس العرب الكروية داخل الصالات التي جرت في صالة حسن مصطفى باكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة بين منتخبي مصر والكويت التي انتهت بتعادلهما ايجابيا ( 2- 2 ) هدف.

واشاد مراقب المباراة عبد الرحمن محمد الاحمر عضو لجنة الحكام في البطولة مراقب المباراة اليوم بالامكانيات التي قدمها كل من الحكم الدولي هاوكار سالار احمد والحكم الدولي حسن محمد الجبوري وقدرتهما العالية لادارة هذه المباراة القوية والمهمة للفريقين الكويت ومصر والتي انتهت بالتعادل.

كما اشاد المحاضر الدولي الدكتور محمد ابراهيم فرج مسؤول حكام البطولة بالقدرة العالية التي قدمها الحكمان ( الحكم الاول حسن الجبوري والحكم الثاني هاوكار سالار احمد ) في ادارة وتسير الشوطين الاول والثلاني بين الفريقين مصر والكويت على افضل صورة ورغم التوتر لدى الاجهزة الفنية وبعض اللاعبين بالفريقين لكن الحكمان العراقيان سيطرا سيطرة تامة على مجريات زمن المباراة الاربعين دقيقة وقاداها بنجاح بجدارة واستحقاق .

ومن الجدير ذكره بان بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات المقامة فعاليات في القاهرة قد شاركت فيها (8 ) ثمان منتخبات قسمت الى مجموعتين الاولى ( مصر – موريتانيا – البحرين – الكويت ) فيما ضمت المجموعة الاخرى كل من ( المغرب – الامارات – السعودية – جزر القمر ) .

PUKmedia / القاهرة – ابراهيم محمد شريف

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