اللجنة المنظمة لمهرجان نوروز السنوي تكرّم PUKmedia

2021/05/22 | 19:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان نوروز-سفوح كويزة، خلال مراسيم عدد من الشخصيات والمثقفين ووسائل الاعلام، من ضمنها موقع PUKmedia.

وفي هذا الصدد قال جزا ساز المشرف على المهرجان لـ PUKmedia، انهم سنويا ينظمون سنويا مهرجان نوروز مساء يوم الـ 20 من شهر اذار في سفوح جبل كويزة، مبينا ان هذا العام تم تنظيم مراسيم خاصة بمناسبة قدوم اعياد نوروز والربيع والذي نظمت من خلالها عدد من الفعاليات المنوعة.

وأضاف ساز: ارتأينا تكريم المؤسسات الاعلامية والشخصيات الثقافية والفنية والصحفيين الذين كان لهم دور في نقل المهرجان، مشيرا الى ان موقع PUKmedia كمؤسسة اعلامية كان لها الدور البارز في نقل نشاطات وفعاليات المهرجان، لذلك تم تكريم مراسله، معربا عن شكره لكادر اعلام الموقع.

PUKmedia جمال سركتي

الصور: شاد ابراهیم

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