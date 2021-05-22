دولة القانون توضح موقفها من الانتخابات وتوجه طلبا للكتل السياسية

2021/05/22 | 19:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما طالبت الكتل السياسية باتخاذ موقف في حال لم يستطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توفير بيئة آمنة لاجرائها.

وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري، في تصريح خاص لـ NRT عربية، (22 أيار 2021)، اننا "في دولة القانون نصر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد بشرط ان توفر الحكومة الجو الامني المناسب لها"، مشددا على أهمية ان "تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة ولاتوجد فيها خروقات وتأثير للمال السياسي والسلاح عليها، مما يؤدي الى عدم خروج الناخبين والادلاء باصواتهم بشكل حر كما جرى في انتخابات 2018".

واشار النوري، الى ضرورة ان "تكون المفوضية والحكومة جاهزة للانتخابات على الاصعدة كافة، فضلا عن توفير المناخ الامن لها، وذلك بفرض هيبة الدولة وسلطة القانون، للخروج بعملية سياسية سليمة والقضاء على الكثير من المشاكل التي تسبب الارباك السياسي الحاصل في البلاد".

وطالب المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، "الكتل السياسية باتخاذ موقف في حال لم يستطع الكاظمي توفير بيئة آمنة لاجراء الانتخابات"، مؤكدا ان "الحكومة فيها خلل وعليها أن تعيد خياراتها، ونطمح من خلال الانتخابات حل جميع المشاكل".

N.A

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