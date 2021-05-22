2021/05/22 | 19:57 - المصدر: عين العراق

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الامن

السبت 22 مايو 2021 | 07:43 مساءً | عدد القراءات : 13

اللواء رسول يعلن نتائج عملية في حمرين

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، تدمير أوكار وكهوف تابعة لتنظيم داعش داخل تلال حمرين.

وقال رسول في بيان انه"بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعزم وهمة الشُجعان من أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب وبعد العملية الناجحة التي نُفذت في مُحافظة ديالى، واصلت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية التي تهدف لقتل وإلقاء القبض على بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف، أنه"انطلقت عملية إستمرت لثلاثة أيام مُتتالية في مناطق (تلال حمرين) و (جنوب محافظة كركوك) كانت العصابات الإرهابية تستخدمها للهروب من العمليات التي تشنُها القوات العراقية، تمكن فيها أبطال القوة الجوية العراقية من تدمير عدد من الأوكار والكهوف داخل تلال حمرين بعد تم إرسال الأحداثيات من قبل المُسيطرين الجويين لجهاز مُكافحة الإرهاب".

واشار الى، ان"جهاز مكافحة الإرهاب باشر بتقدم بري داخل وادي أبو خناجر جنوب مُحافظة كركوك تمكن فيه هؤلاء الشجعان من تدمير عدد من الأوكار التي تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية والهدف من هذه العملية هو قطع خط سير وأمداد عصابات داعـش في المناطق المحصورة بين ناحيتي الرياض والرشاد في مُحافظة كركوك وتدمير الأوكار البديلة التي يلجأون لها عند مُحاصرتهم".

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