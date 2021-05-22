ساكو يدعو الأحزاب والشخصيات السياسية المسيحية الى دخول الانتخابات بقائمة موحدة

2021/05/22 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا بطريرك الكلدان الكاثوليك الكاردينال لويس ساكو الأحزاب والشخصيات السياسية المسيحية الى الدخول بالانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم انتخابية موحدة.

وقال ساكو في تصريحات صحفية إن المسيحيين عاشوا أوضاعا صعبة وتهديدات مختلفة بعد عام الفين وثلاثة مضيفا أن الوحدة هي السبيل للحصول على الحقوق القومية والمدنية بالتساوي والابتعاد عن المصالح الفئوية الشخصية.

وأشار ساكو الى أهمية الاتفاق على قائمة واحدة تمثل الكوتا داخل البرلمان على أن يكونوا من الأشخاص المقتدرين على العمل السياسي ولهم معرفة بالواقع العراقي في المركز والاقليم إضافة الى القدرة على التعاون مع باقي أعضاء البرلمان في تحقيق الشرعية للعملية السياسية وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية.

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