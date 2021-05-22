2021/05/22 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد إقليم كردستان تراجعا ملحوظا في اعداد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكشفت وزارة الصحة في حكومة الإقليم عن تسجيل أربع وفيات ومئتين وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع الأرقام التي تم تسجيلها خلال الأيام الماضية، مبينة ان الحصيلة الأخيرة رفعت مجمل عدد الوفيات في مدن الإقليم الى أربعة آلاف ومئتين واحدى عشرة حالة وفاة، فضلا عن ارتفاع عدد الإصابات الى مئة وأربعة وستين الفا واثنتين وستين حالة، مقابل تعافي أكثر من مئة وتسعة وأربعين الفا من المصابين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الإقليم: تسجيل 4 وفيات و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الإقليم: تسجيل 4 وفيات و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).