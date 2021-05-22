الصحة العراقية: تسجيل 21 وفاة و3655 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/05/22 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت أحدث حصيلة يومية تنشرها وزارة الصحة تسجيل تراجع نسبي في اعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار أحدث موقف وبائي نشرته الوزارة الى تسجيل احدى وعشرين حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك مجمل عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء الى ستة عشر الفا ومئة وثمان وخمسين حالة، فضلا عن تسجيل ثلاثة آلاف وست مئة وخمس وخمسين إصابة جديدة، وهو ما يرفع العدد الكلي للإصابات الى مليون ومئة وأربعة وستين الفا ومئة وتسع وأربعين حالة، في حين أكدت الوزارة تماثل أربعة آلاف وسبع مئة وثمانية وسبعين مصابا للشفاء.

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