كيف يمكن أختصار طريق النضال الفلسطيني ؟ - رضي السمّاك

2021/05/22 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السمّاك على عكس كل حركات التحرر الوطني العالمية التي نشطت بوجه خاص في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛مستفيدة من بروز ودعم الأتحاد السوفييتي وتزعمه للمعسكر الاشتراكي -كقوة عظمى ندة للولايات المتحدة والمعسكر الغربي - والتي تكللت جميعها بالانتصار، تفردت قضية الشعب العربي الفلسطيني الذي وقع تحت الاحتلال الاستيطاني الأسرائيلي إثر هزيمة الجيوش العربية 1948التي أنتهت بتهجير ما يقرب من مليون فلسطيني وإقامة الكيان ......





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