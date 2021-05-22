خلق آدم بين مشهدية سفر التكوين ورواية القرآن. ح1 - عباس علي العلي

2021/05/22 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في البدء كانت الحكاية ومن البدء كان القرار أن لا يكون آدم مثل الله بعد أن عرف الخير والشر ولأنه عرف الخير والشر سيعرف معنى الحياة الأبدية فلا بد أن يخرج منها، لقد خشي الرب على سلطانه من آدم العارف وقال له أخرج منها قبل أن تفسد مملكتي ويكون فيها هلاكك وهلاكي، هيا أذهب بعيدا عن جنتي وأهبط منها حيث تنتظرك الأرض الملعونة ويكون لك فيها الشقاء والتعب، هذه لعنتي الأبدية عليك وعلى أمرأتك ونسلك ومن أغواكما ......





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