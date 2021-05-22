الأنبار: حادث مروري مروّع يودي بحياة شخص وإصابة اثنين (صور)

2021/05/22 | 20:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان، السبت، بحادث مروري مروّع على الطريق الدولي السريع قرب قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

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وقالت مديرية مرور الأنبار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيار 2021)، إنه "لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء اصطدام عجلة بسياج حديدي تابع للطريق الدولي السريع قرب قضاء الفلوجة الكيلو 27".

وأضافت، أن "الحادث وقع جراء فقدان سائق عجلة نوع سوناتا صالون، السيطرة على عجلته عندما كان قادماً من بغداد باتجاه مدينة الفلوجة، حيث كان يقود مركبته بسرعة عالية، أدى ذلك إلى فقدانه السيطرة على المركبة وخروجها عن مسارها واصطدامها بالسياج الحديدي الوسطي التابع للطريق".

وتابعت، أن "الحادث أدى إلى وفاة أحد الركاب وإصابة اثنين آخرين، نقلا على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نقلت جثة المتوفي إلى الطب العدلي".

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