السليمانية.. إفتتاح ملتقى ثقافي للنساء

2021/05/22 | 20:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مركز "VIM" في مدينة السليمانية ملتقى ثقافي نسائي لعرض نتاجات المرأة الكوردية على الصعيد النسوي وإبراز دورها في تطور المجتمع.

وقالت اوات حسام الدين المشاركة في الملتقى الثقافي لـ PUKmedia، انا سعيدة بمشاركتي بهذا الملتقى الثقافي الذي يعكس اهمية المراة على مستوى العراق عامة وكوردستان خاصة بنشر صور واعمال يدوية لنساء كانت لهن دور فاعل في نهوض المجتمع الكوردي منذ سنين طويلة.

واضافت: نقاشنا اليوم حول دعم المراة على جميع الاصعدة التي تحاكي المجتمع، مؤكدة ان يكون لها دور في انماء الديمقراطية الحقيقية في منطقتنا واعطائها فرصة اكبر لتمثيل مكوناتها خلال مناصب القرار السياسي والمجتمعي.

يذكر انه تم عمل ايفينت وعرض لوحات فنية واعمال يدوية من صنع النساء ملابس فلكلورية بحضور نخبة من النساء التي كانت لها دور في المجتمع.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية

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