2021/05/22 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

759 مشاهدة

أعلنت دائرة صحة ذي قار، السبت، حجز ثلاثة أشخاص مشتبه بإصابتهم بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة، صدام الطويل، لمراسل NRT اليوم، (22 ايار 2021)، ان "دائرة صحة ذي قار احتجزت ثلاثة أشخاص قادمين من الهند، تم استلامهم من وزارة الصحة يوم امس، وهم من أهالي محافظة ذي قار".

وبين الطويل، أنه "تم حجر المشتبه بإصابتهم في ردهة خاصة أعدت لهم مسبقا حسب تعليمات وزارة الصحة لمدة 14 يوما لحين ظهور النتائج".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاشتباه بإصابات فيروس كورونا جديدة في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاشتباه بإصابات فيروس كورونا جديدة في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).