المُقاومةِ العِراقيّة تطلق تحذيرا للقوات الامريكية : العمليات الجهادية مستمرة

2021/05/22 | 20:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطلقت تَنسيقيةُ المُقاومةِ العِراقيّة، اليوم السبت، تحذيرا للقوات الامريكية، موضحة ان ما تمخّض عن جولتيْ التفاوض مع الجانب الأمريكي مرفوض جملةً وتفصيلاً، لافتة الى ان عملياتها الجهادية مستمرة.وقالت في بيان، انه “بعد وساطات عدة من بعض السياسيين العراقيين مَنَحَتِ المقاومةُ أكثر من فرصة للحكومةِ العراقيّةِ التي تُجري مفاوضات مع الجانب الأمريكيّ بخصوص مصير […]

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