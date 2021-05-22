2021/05/22 | 20:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/المركز الخبري الوطني نفى مدير مكتب الصحة النفسية في دائرة صحة ذي قار إبراهيم صفاء كريم، اليوم السبت، ما نسب اليه في موقع العالم الجديد الالكتروني الذي نشر يوم الاثنين الموافق 10 أيار 2021 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النفسية بذي قار تنفي ما نسب إليها بموقع العالم الجديد بشأن أعداد متعاطي المخدرات المركز الخبري الوطني.

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