2021/05/22 | 20:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن أسباب زيادة الحوادث المرورية في العراق بصورة لافتة خلال الأيام الماضية.وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية العميد حيدر كريم في تصريح خاص لـ”المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تعلق على الحوادث المرورية في العراق: إهمال وعدم انتباه المركز الخبري الوطني.

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