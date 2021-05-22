ضبط كمية من المواد المخدرة لدى متهم في نينوى

2021/05/22 | 20:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مدير شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني، السبت، ضبط كمية من المواد المخدرة لدى احد المتهيمن.وقال الحمداني في بيان، ان” مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد التعمق بالتحقيق مع المتهم الموقوف ( س م م ح ) وبناء على اعترافاته تم ضبط ( ٩٠ غرام ) من […]

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