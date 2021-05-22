أتلتيكو مدريد يتوج بلقب بطل الدوري الإسباني لأول مرة منذ عام 2014

2021/05/22 | 21:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توج أتلتيكو مدريد بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه والأول منذ عام 2014، بعد فوز على بلد الوليد (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، بالجولة الـ38 الأخيرة من عمر المسابقة.وتقدم بلد الوليد أولا عن طريق أوسكار بلانو في الدقيقة 18، وتعادل أنخيل كوريا في الدقيقة 57.وسجل لويس سواريز الهدف […]

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