2021/05/22 | 21:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني رسميًا بعد فوزه على بلد الوليد بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة 38 والأخيرة من الليجا.تقدم أوسكار بلانو لبلد الوليد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أتلتيكو مدريد بطل الليغا الإسبانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أتلتيكو مدريد بطل الليغا الإسبانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أتلتيكو مدريد بطل الليغا الإسبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).