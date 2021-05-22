علماء أمريكيون يحددون علامات الموت الوشيك

2021/05/22 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف أطباء من معهد الصحة القومية في الولايات المتحدة عن أبرز الأعراض الدالة على اقتراب حياة الإنسان من نهايتها، حسبما أشارت مجلة Express البريطانية.

وأشار الخبراء إلى أن العرض الأهم هو ضيق التنفس.



كما هناك أعراض ذات طابع ذهني تشير إلى أن الفرد المتقدم في السن أو المريض في المرحلة الختامية من مرضه سيموت قريبا، مثل الاكتئاب أو القلق.



كما يمكن للفرد أيضا أن يعاني من التعب بشكل متزايد ومن النعاس الشديد، إضافة إلى عدم رغبته في تناول الطعام والشرب.

وشدد الأطباء على أن كلا من هذه الأعراض بحد ذاتها لا تؤشر إلى قرب الموت، لكن واحدة منها قد تدل على ذلك، إذا كان الحديث يدور عن شخص مصاب بمرض خطير أو تتدهور حالته الصحية بوتيرة سريعة.

ومن الأعراض الأخرى للاحتضار ازدياد أطراف الفرد برودة وازرقاق بشرته وتباطؤ التنفس ونبض القلب.

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