الصحة تتوقع ارتفاع نسبة الملقحين خلال الفصل الثاني من العام الحالي

2021/05/22 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، تزايد نسبة المقبلين على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، متوقعة ارتفاع نسبة الملقحين بشكل كبير بعد النصف الثاني من العام الجاري.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك إقبالا متزايداً على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وتلاحظون ما تسجله كاميرا العراقية من زحام على منافذ التلقيح".

وأضاف، أن "هناك تردداً بأخذ اللقاح لدى بعض المواطنين، يتضاءل يوماً بعد آخر مع ازدياد نسبة الملقحين والأغلبية مقتنعة بضرورة أخذ اللقاح".

ولفت إلى أن "السبب الحالي في قلة عدد المتطعمين باللقاح هو عدم توفره بكميات كافية نتيجة قلة تجهيز الشركات المصنعة للعراق بسبب محدودية انتاجها".

وتوقع الحلفي أن "تتوفر وتزداد كميات لقاح كورونا القادمة للعراق بشكل كبير مع بداية النصف الثاني من العام الجاري وهو الأمر الذي سيزيد من عدد الملقحين بشكل كبير".

ومنذ دخوله للعراق.. توفر وزارة الصحة العراقية 3 أنواع من لقاح كورونا للمواطنين هي استرازينيكا وسينوفارم وفايزر - بيونتك، وأعلنت أخيراً نيتها التعاقد على توريد لقاحي سبوتنيك في وموديرنا مشيرة إلى أنها تعتمد اللقاحات التي تحظى بموافقة منظمة الصحة العالمية حصراً.

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