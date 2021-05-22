الدفاع تصدر توضيحاً بشأن التقديم على الدورة التأهيلية ٨٤

2021/05/22 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، تنويهاً بشأن خبر تداولته عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه “تناولت عدداً من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده (الدفاع تدعو خريجي الدراسة الابتدائية الراغبين بالتطوع تقديم طلباتهم) وخبر اخر (الدفاع تفتح باب القبول للدورة التأهيلية ٨٤ لخريجي الكليات المدنية والعسكريين)”.

وأكدت، أن “الخبرين اعلاه اخبار كاذبة ولا توجد هكذا دعوات في الوقت الراهن، وإن اية دعوة سيتم فتحها سيكون الاعلان عنها عبر موقع وزارة الدفاع، ومنصاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك، الانستغرام، التويتر) وقنواتها على (اليوتيوب، والتليغرام، الفايبر) وجميع هذه المنصات موثقة بالعلامة الزرقاء، لذا اقتضى التنويه”.

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