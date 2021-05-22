2021/05/22 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن فوز فريقه برشلونة الإسباني بمسابقة الكأس المحلية كان "نقطة تحول مهمة جدا".

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