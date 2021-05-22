ذي قار.. إنقاذ عامل بنغالي الجنسية في حريق داخل جامعة (صور)

2021/05/22 | 21:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت فرق الدفاع المدني، الأحد، من انقاذ عامل بنغالي الجنسية، بعد حريق نشب داخل الجامعة الوطنية للعلوم والتكنلوجيا في ذي قار.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" (22 أيار 2021)، أن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل غرفة غرفة الكاميرات الخاصة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنلوجيا في محافظة ذي قار".

واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وانقذت عامل بنغالي الجنسية وعملت الى تقديم الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي نتيجة استنشاق نواتج الحريق قبل تأمين نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها، واخمدت النيران ومنعت اتساع الحادث داخل أروقة الجامعة وانهت الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل الجامعة".

واشار البيان الى ان "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي للكيبل المغذي بالطاقة الكهربائية لغرفة الكاميرات".

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