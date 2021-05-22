الحلبوسي يتسلم دعوة رسمية لزيارة فرنسا

2021/05/22 | 21:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تسلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، دعوة رسمية لزيارة فرنسا. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقة (واع)، أن "الحلبوسي استقبل رئيسة لجنة الدفاع الوطنية والقوات الفرنسية البرلمانية السيدة فرانسوا دوماس والوفد المرافق لها". وأضاف البيان، أنه "جرت، خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانين، وتفعيل لجان الصداقة وتمتين العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والاستثمار".وأكد الحلبوسي وفقا للبيان أن "العراق بحاجة إلى جهود دولية لإعادة إعماره واستقراره"، مشيراً إلى "أهمية جهود فرنسا في دعم العراق بالمجال الاقتصادي والاستثماري"، داعياً الشركات الفرنسية إلى الاستثمار بالعراق في المجالات كافة.من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الدفاع الوطنية والقوات الفرنسية البرلمانية رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع العراق واستمرار التواصل بين البلدين، وسلَّمت سيادتَه دعوة من رئيس مجلس النواب الفرنسي لزيارة فرنسا الشهر المقبل".

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