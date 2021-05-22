فلسطين ... الفاعلون الجدد والديناميكيات الجديدة - امال قرامي

2021/05/22 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي أشكال الوعي والتفاعل والتواصل والمقاومة التي اختارها هذا الجيل الجديد .



إنّه جيل ما عاد يؤمن باتفاقيات السلام التي تُعقد على حساب مصالح الفلسطينيين، وما عاد يقتنع بإمكانية إصلاح النظام الصهيوني.



ولاشكّ أنّ هذا الجيل قد استفاد من الحركات العابرة للثقافات والقوميات، وخاصّة من حركة حياة السود مهمّة Black Lives Matter التي ندّدت بالمواقف التي تفتقر إلى الانسجام الداخليّ وتهرب من تحمّل المسؤوليّة ا ......





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