تأثير مفهوم الجذمور والتفكير البدوي - نجاة تميم

2021/05/22 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجاة_تميم تجعل الرواية ولوجَنا إلى عوالم أخرى سهلا، دون حواجز أو عراقيل.



يمكننا من خلالها أن نكون شهود عيان على حيوات متعددة، تارة غريبة عنا وتارة شبيهة لنا.



الروائي أو الروائية عبارة عن حكواتي، ينسج حكايات، تبدو لأول وهلة أنها متفرقة، لا تمتّ لبعضها البعض بشيء.



وكل حكاية تشكل لوحدها حلقة كاملة، لكن كل هذه الحكايات، في الواقع، ليست منفصلة، وإنما هي متداخلة بعضها ببعض داخل حلقة كبيرة.



هكذا تشبّه الكاتبة والر ......





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