كركوك.. ندوة عن دور الرياضة في حياة الشباب

2021/05/22 | 21:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت منظمة الشباب والطلبة في الحزب الشیوعي الكوردستاني بكركوك اليوم السبت ندوة رياضية للرائد الرياضي سكرتير الاتحاد الكوردستاني للكاراتية وريا محمد امين بعنوان دور الرياضة في حياة الشباب

حضره جمع من الشباب والریاضيين .

وتحدث وريا محمد امين عن اهمية تجسید الطاقات الشبابية وتوظيفها في الرياضة لكونها تعطي جسما سليما ، مسلطا الضوء ایض عن كيفية الارتقاء بالرياضة من قبل فئة الشباب .

PUKmedia/ كركوك / رزكار شواني

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