حالة انتحار بشعة لـ'فتاة' في ديالى

2021/05/22 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني في ديالى، السبت، بانتحار فتاة حرقا في مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (22 أيار 2021)، ان "فتاة أقدمت على الانتحار حرقا بمادة النفط في اطراف مدينة بعقوبة لأسباب غامضة".

واضاف، ان "تم نقل الجثة الى الطب العدلي"، مشيرا الى ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

N.A

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