2021/05/22 | 21:29 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يتسلم دعوة من نظيره الفرنسي لزيارة باريس الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/22 | 21:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يتسلم دعوة من نظيره الفرنسي لزيارة باريس الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يتسلم دعوة من نظيره الفرنسي لزيارة باريس الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).