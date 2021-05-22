2021/05/22 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم السبت، جدول أعمال جلسة السبت المقبل لمجلس النواب.وتتصدر أعمال الجلسة مناقشة الاعتداءات الصهوينة على الشعب الفلسطيني.ويوضح الجدول أن من بين المناقشات “التصويت على مشروع تصديق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



جدول أعمال جلسة السبت المقبل للبرلمان المركز الخبري الوطني.

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