كتائب حزب الله تهدد بتصعيد عملياتها ضد الأمريكان في العراق

2021/05/22 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هددت كتائب حزب الله في العراق، اليوم السبت، بتصعيد عملياتها ضد القوات الاميركية، مبينة انه ما تمخض عن جولتي التفاوض مع الجانب الأميركي مرفوض جملة وتفصيلاً.

وذكرت الكتائب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المقاومة منحت الحكومة العراقية أكثر من فرصة في مفاوضاتها مع الأميركيين"، مبينة ان "مانتج عن جولتي التفاوض بخصوص مصير القوات الأجنبية كان سيئاً ومؤسفاً".

واضافت ان "ما يزيد الأمر سوءاً تصريحات مسؤولين أميركيين بأن لا جدولة قريبة لانسحابهم وعدم صدور نفي للتصريحات الأميركية يدفعنا للقول بأن الحكومة غير صادقة ولا قادرة".

وافادت وفق بيانها ان "ماتمخض عن جولتي التفاوض مع الجانب الأميركي مرفوض جملة وتفصيلاً"، لافتة الى ان "رفض الإدارة الأميركية خروج قواتها من العراق رسالة واضحة بأنها لا تفهم غير لغة القوة".

وتابعت الكتائب ان "المقاومة العراقية تؤكد جهوزيتها الكاملة لتقوم بواجبها الشرعي والوطني والقانوني"، لافتة الى ان "عمليات المقاومة الجهاديّة مستمرة وستأخذ منحىً تصاعدياً ضد الاحتلال".

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