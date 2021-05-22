2021/05/22 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته يوم السبت المقبل لمناقشة وقراءة والتصويت على عدد من القوانين.

وأوضحت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان لها حصلت (بغداد اليوم ) على نسخة منه ان "جدول أعمال الجلسة سيتضمن التصويت على مناقشة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب العربي الفلسطيني، والتصويت على مشروع قانون اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، كما تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومتي العراق والكويت".

وأضاف البيان أن "الجلسة ستتضمن أيضاً التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية لسنة 2018 ، فضلاً عن تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، والقراءة الأولى لمشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ومناقشات عامة أخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يحدد السبت المقبل موعداً لعقد جلسته وينشر جدول الاعمال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يحدد السبت المقبل موعداً لعقد جلسته وينشر جدول الاعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).