أتلتيكو مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم

2021/05/22 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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توج فريق أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الاسباني لهذا الموسم في مباريات الجولة الأخيرة التي أسدلت الستار على البطولة لهذا العام.

وحقق الاتلتي لقب الموسم بفوزه على بلد الوليد الذي هبط الى دوري الدرجة الثانية بهدفين لواحد.

وفي مباراة ثانية أجريت في ذات التوقيت عاد ريال مدريد من بعيد ليفوز على فيا ريال بالنتيجة ذاتها ويحتل مرتبة وصيف البطل.

وحافظ برشلونة على المركز الثالث برصيد تسع وسبعين نقطة بفوزه على ايبار.

فيما هبطت فرق هويسكا وبلد الوليد وايبار الى دوري الدرجة الثانية.





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