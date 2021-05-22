البرلمان ينشر جدول اعمال جلسته المقبلة

2021/05/22 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم السبت، جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة والمقرر انعقادها السبت المقبل 29 ايار 2021.

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