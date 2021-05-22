مجلس النواب يعلن جدول أعمال جلسة السبت المقبل

2021/05/22 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مجلس النواب، السبت، جدول أعمال جلسته التي من المقرر ان تنعقد يوم غد الثلاثاء.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ونشر المكتب الإعلامي للمجلس جدول اعمال جلسة يوم السبت المقبل، اطلع عليه "ناس"، (22 أيار 2021)، وتضمن مناقشة "الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب العربي الفلسطيني فضلا عن التصويت على مشاريع بعض القوانين ومناقشات عامة".

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