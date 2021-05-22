عمليات كربلاء: اللجان التحقيقية مستمرة بالعمل للكشف عن قتلة الوزني

2021/05/22 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء- واع

نفت قيادة عمليات كربلاء، اليوم السبت، حدوث أية اشتباكات في المحافظة، فيما أشارت إلى أن اللجان التحقيقية تعمل جاهدة للكشف عن المتورطين في قضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني.

وقال مدير قسم الاعلام في قيادة عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، إن " الأخبار التي تدولتها مواقع التواصل الاجتماعي بوجود اشتباكات في محافظة كربلاء عارية عن الصحة تماما".

وأضاف إن" المحافظة آمنة والوضع مستقر جدا "، مبينا إن "اللجان التحقيقية ما زالت تعمل ليلا نهارا من أجل الكشف عن المتورطين في قضية استشهاد الناشط إيهاب الوزني".

ودعا الكريطي المواطنين إلى اخذ الأخبار من المصادر الرسمية المتمثلة بإعلام قيادة كربلاء أو إعلام المحافظة أو إعلام قيادة الشرطة"، لافتا إلى إن "هناك من يحاول خلط الأوراق ودس السم بالعسل".

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