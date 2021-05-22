2021/05/22 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، السبت، عن اعتقال متهم قام بتهديد وابتزاز طبيب في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "من خلال كمين محكم تم القاء القبض على احد المتهمين قام بتهديد وابتزاز احد الاطباء واخذ مبلغ مالي منه قدره 8 ملايين عراقي".

وأضاف البيان أن العملية "تمت من قبل مديرية شرطة بغداد".

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